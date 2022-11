POL-GM: Aus dem Auto gefallen

Wipperfürth (ots) - In Wipperfürth-Dohrgaul ist am Samstagnachmittag (26. November) ein Planwagen umgekippt. Fünf Personen haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ein 20-jähriger Wipperfürther fuhr um 16:08 Uhr mit einem Traktor und einem angehängten Planwagen auf der Straße "Großkemmerich" in Fahrtrichtung L284. Im Bereich Weggabelung stoppte er verkehrsbedingt sein Gespann. Als er wieder anfuhr, geriet ...

mehr