Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Planwagenfahrt endete im Graben

Wipperfürth (ots)

In Wipperfürth-Dohrgaul ist am Samstagnachmittag (26. November) ein Planwagen umgekippt. Fünf Personen haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ein 20-jähriger Wipperfürther fuhr um 16:08 Uhr mit einem Traktor und einem angehängten Planwagen auf der Straße "Großkemmerich" in Fahrtrichtung L284. Im Bereich Weggabelung stoppte er verkehrsbedingt sein Gespann. Als er wieder anfuhr, geriet ein Reifen des Planwagens auf den etwas tiefergelegenen unbefestigten Seitenstreifen. Der Planwagen kippte daraufhin zur Seite. Von den elf Insassen in dem Planwagen zogen sich fünf leichte Verletzungen zu. Ein Verletzter musste kurzfristig im Krankenhaus behandelt werden. Der Planwagen konnte wieder aufgerichtet werden und ist augenscheinlich unbeschädigt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-jährigen Fahrer. Es besteht der Verdacht, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und der Planwagen nicht entsprechend versichert ist.

