Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kettenreaktion nach Kollision mit Reh

Wipperfürth (ots)

Auf der Straße "Klaswipper" ist am frühen Samstagabend (26. November) ein Autofahrer mit einem Reh kollidiert. Der 50-jährige Wipperfürther fuhr mit seinem VW Jetta auf der Straße "Klaswipper" (B237) aus Richtung Ohl kommend in Fahrtrichtung Klaswipper. Um 17:52 Uhr lief von rechts ein Reh auf die Straße, woraufhin der 50-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Das Reh landete schwerverletzt auf der Fahrspur des Gegenverkehrs, wo es zu einer weiteren Kollision mit dem in Gegenrichtung fahrenden VW Golf eines 26-jährigen Hückeswageners kam. Hinter dem 26-Jährigen fuhr ein Linienbus mit mehreren Fahrgästen. Der Busfahrer (48 Jahre) musste aufgrund der Kollision vor ihm stark abbremsen. Dabei zogen sich drei Fahrgäste leichte Verletzungen zu. Zwei von ihnen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Der VW Golf des Hückeswageners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

