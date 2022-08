Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220816.4 Itzehoe: Sachbeschädigung an Schulgebäuden

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Itzehoe an zwei Schulen Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können.

Im Zeitraum von Samstag bis zum Montagmorgen begaben sich Unbekannte auf das Gelände der Grundschule in der Schäferkoppel. Sie beschädigten dort zwei Fensterscheiben und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.

In der Zeit von Freitag bis Sonntag kam es am Gymnasium Am Lehmwohld ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe, möglicherweise durch Beschuss mit einem Luftgewehr. Betroffen war das Fenster eines Klassenraumes im Gebäudeteil hinter der Mensa, die Schadenshöhe dürfte ebenfalls bei etwa 400 Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, sollten sich bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

