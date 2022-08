Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220816.3 Kellinghusen: Alkoholisiert, ohne Führerschein und uneinsichtig

Kellinghusen (ots)

Am Montagabend ist ein Mann ohne Führerschein und alkoholisiert in Kellinghusen in einem Auto unterwegs gewesen. Nach Beendigung der daraufhin eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen beabsichtigte der Beschuldigte seine Fahrt wiederaufzunehmen, was eine Streife jedoch zu verhindern wusste.

Kurz vor 23.00 Uhr überprüften Polizisten den Insassen eines Volkswagens, der den Parkplatz des Schwimmbades in der Jakob-Fleischer-Straße befuhr und dort stoppte. Der Fahrzeugführer war den Einsatzkräften bekannt, ebenso der Umstand, dass der 63-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Auf Nachfrage gab der Beschuldigte an, Alkohol vor Fahrtantritt konsumiert zu haben, einen Atemalkoholtest wollte er nicht absolvieren. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und fanden zudem heraus, dass die Kennzeichen an dem Golf nicht zu diesem gehörten und dass der Wagen nicht versichert war. Nach Beendigung der Blutprobenentnahme entließen die Polizisten den Kellinghusener, griffen ihn aber wenig später wieder an seinem Fahrzeug auf. Nach Sicherstellung des ersten Autoschlüssels beabsichtigte der Mann, mit einem zweiten Schlüssel das Auto wieder in Betrieb zu nehmen. Freiwillig wollte der 63-Jährige den Schlüssel nicht herausgeben, so dass die Streife ihn zu Boden brachte und ihm den Schlüssel abnahm.

Der Kellinghusener wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen, unter anderem wegen der Trunkenheit und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

