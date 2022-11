Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall geflüchtet

Reichshof (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Sonntagabend (27. November) n den Gegenverkehr geraten, wodurch es zu einem Unfall zwischen zwei anderen Autos kam. Der Fahrer eines schwarzen BMW mit Kölner Kennzeichen fuhr gegen 18 Uhr auf der L324 in Fahrtrichtung Odenspieler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf einer langen Geraden in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 33-jährige Waldbrölerin schaffte es, eine Vollbremsung durchzuführen und so einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen zu verhindern. Der Fahrer in dem Auto hinter ihr, ein 34-jähriger Morsbacher, schaffte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen. Er versuchte noch an dem stehenden Auto der 33-Jährigen vorbeizufahren, touchierte diesen jedoch. Zu einer Kollision mit dem BMW kam es nicht. Der BMW-Fahrer hielt zunächst einige Meter hinter der Unfallstelle und signalisierte seine Bereitschaft, Kontaktdaten auszutauschen. Unvermittelt entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle und flüchtete in Richtung Sengelbusch. An dem Mercedes der Waldbrölerin sowie an dem Ford des Morsbachers entstanden erhebliche Sachschäden.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

