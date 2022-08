Polizei Bochum

POL-BO: Rennradfahrer (63) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Am Freitagmittag, 12. August, kam es in Witten-Gedern zu einem Abbiegeunfall, bei dem ein Rennradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 12.05 Uhr ein 63-Jähriger aus Gevelsberg mit seinem Rennrad auf der Wetterstraße in Fahrtrichtung Witten. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Witten auf der Wetterstraße in entgegengesetzter Richtung. Als er an der Einmündung Wetterstraße/Kohlensiepen nach links in den Kohlensiepen einbiegen wollte, kollidierte er mit dem Rennradfahrer.

Da sich der Wittener Rennradfahrer bei dem Unfall schwere Verletzungen zuzog, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über die Wetterstraße umgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

