POL-BO: "Hallo Papa, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer." - Erneute Betrugsfälle via Messenger

Herne (ots) - Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude in Herne-Eickel bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Donnerstag, 11. August, ist zwischen 7 und 7.10 Uhr in ein Büro an der Hauptstraße/ Ecke Zeppelinstraße eingebrochen worden. Als sich der Täter in den Räumlichkeiten befand, wurde er von einer Mitarbeiterin auf frischer Tat ertappt. Der Einbrecher ...

