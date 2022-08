Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher im Fußballtrikot flüchtet durchs Fenster

Herne (ots)

Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude in Herne-Eickel bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 11. August, ist zwischen 7 und 7.10 Uhr in ein Büro an der Hauptstraße/ Ecke Zeppelinstraße eingebrochen worden.

Als sich der Täter in den Räumlichkeiten befand, wurde er von einer Mitarbeiterin auf frischer Tat ertappt. Der Einbrecher flüchtete mit seiner Beute durchs Fenster.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,60 m groß, zierlich, kurze schwarze Haare, leichter Schnäuzer. Zum Tatzeitpunkt trug er ein blau-rot gestreiftes Fußballtrikot und mehrere Goldketten.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell