POL-MR: Auf frischer Tat mit frischer Farbe + Scheiben zerstört + Motorhaube zerkratzt + Baustellenfahrzeug beschädigt + Kennzeichen am Unfallort zurückgelassen + Gitterroste entwendet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Auf frischer Tat mit frischer Farbe

Zeugen meldeten der Marburger Polizei am Donnerstag, 5. Januar, einen Mann, der sich gegen 11.50 Uhr mit weißer Farbe an der Turnhallenwand einer Schule in der Straße Am Schwanhof zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hielten die Zeugen den Mann fest und ermöglichten die vorläufige Festnahme des 68-jährigen Marburgers, der inzwischen mehrere, teils wirr wirkende Schriftzüge über bestehende Graffitis angebracht und damit einen Schaden in dreistelliger Höhe verursacht hatte. Nachdem seine Identität auf der Polizeistation geklärt werden konnte, durfte er wieder gehen.

Marburg: Scheiben zerstört

An einem Gebäude der Uni Marburg in der Biegenstraße warfen Unbekannte vermutlich mit einem Stein zwei Fensterscheiben ein und zerstörten sie dadurch. Den Schaden in noch unbekannter Höhe stellten Zeugen an Neujahr gegen 11 Uhr fest. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Motorhaube zerkratzt

Unbekannte zerkratzten die Motorhaube eines geparkten schwarzen VW Multivan, der zwischen Donnerstag, 29. Dezember, und Freitag, 30. Dezember, in der Straße Im Brand parkte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro, die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Weimar- Wenkbach: Baustellenfahrzeug beschädigt

Schäden von rund 1.000 Euro hinterließen Vandalen an einem Bagger auf einer Baustelle in der Marburger Straße. Sie verbogen im Innenraum des Baggers einen Hebel und schlugen beide Außenspiegel ab. Zeugen in der Nähe hörten am Freitag, 6. Januar, gegen 0.10 Uhr einen lauten Schlag, der mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen dürfte, so dass die Tatzeit entsprechend eingegrenzt werden kann. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wem ist gegen Mitternacht etwas Verdächtiges auf der Baustelle aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Kennzeichen am Unfallort zurückgelassen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag, 6. Januar, ein Auto, das die Elisabethstraße entgegengesetzt der Einbahnstraße entlanggefahren war und nun auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants parkte. Eine Polizeistreife kontrollierte dort gegen 3.20 Uhr den 28-jährigen Fahrer aus Homerberg (Ohm) und stellte bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, er zeigte über 1,4 Promille an. Frische Schäden am Toyota ließen vermuten, dass der Fahrer bereits in einen Unfall verwickelt gewesen war. Auf der Suche nach dem Unfallort wurden die Beamten in der Straße Ketzerbach fündig: Am Wasserband lag das vordere Kennzeichen des Toyota, der offenbar zuvor mit einem dortigen Betonteil kollidiert war. Der Schaden am Toyota beträgt etwa 2.000 Euro, das Betonteil blieb ersten Erkenntnissen zufolge unbeschädigt. Der 28-Jährige musste die Beamten auf die Polizeistation begleiten, dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Anschließend durfte er gehen.

Marburg: Gitterroste entwendet

Eine vor einem Gebäudeeingang in der Bahnhofstraße liegende Fußmatte samt Gitterrost entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch, 28. Dezember, und Freitag, 30. Dezember. In der Bahnhofstraße kamen zwischen Dienstag, 3. Januar, und Mittwoch mehrere Gitterroste abhanden, die als Abdeckung für Lichtschächte dienten. Zudem fehlte bei einem Gebäude der Schuhabstreifer aus Metall samt Fußmatte. Der Wert des Diebesguts dürfte jeweils im dreistelligen Bereich liegen. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

