Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Überfall in Hotel gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem es am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr zu einem Überfall auf einen Angestellten eines Hotels in der Stuttgarter Straße in Münchingen gekommen sein soll. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich zwei maskierte Männer in das Hotel begeben und einen 37-jährigen Mitarbeiter in den Schwitzkasten genommen haben. Zeitgleich hätten sie die Herausgabe des Tresorschlüssels gefordert. Der 37-Jährige habe ihnen hierauf einen Schlüssel für eine Kasse im Tresen gegeben. Aus dieser stahlen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag und aus Schließfächern weitere Wertgegenstände. Anschließend seien die Täter über den Marktplatz in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Eine Zeuge, der währenddessen das Hotel betrat, alarmierte die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Die beiden Täter wurden als "jünger" beschrieben. Einer sei etwa 180 cm und der andere etwa 170 cm groß. Beide sollen einen dunklen Teint haben und jeweils eine dunkelgrüne Maske und einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. Bei dem Überfall erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

