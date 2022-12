Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Donnerstag gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen ereignete. Eine 78 Jahre alte Frau verstaute nach ihrem Einkauf die Waren im Kofferraum ihres Mercedes, ebenso wie einen blauen Rucksack. Während sie sich im Bereich der Motorhaube ihres Pkw aufhielt, um Frostschutzmittel einzufüllen, entwendete ein unbekannter Täter den Rucksack aus dem Kofferraum. In diesem befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, ein Mobiltelefon sowie ein rotes Portemonnaie. Der genaue Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

