Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Essen auf Herd löst Rauchmelder aus

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr Ludwigsburg gegen 20:50 Uhr mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in die Brucknerstraße in Ludwigsburg aus. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurde auf den akustischen Alarm des Rauchmelders seiner Nachbarwohnung und Brandgeruch aufmerksam. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde die Wohnungstüre der besagten Wohnung geöffnet, in der sich kein Personen befanden. Es stellte sich heraus, dass es zu einer starken Rauchentwicklung aufgrund von angekokeltem Essen auf dem Herd gekommen war. Zu Personenschäden und größerem Sachschaden kam es nicht.

