Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handy genutzt - frontal in einen parkenden Lkw gerauscht

Bruchmühlbach (ots)

Am Montagmorgen musste die Polizei Landstuhl einen doch eher außergewöhnlichen Unfall aufnehmen. Am frühen Morgen war ein "E-Biker" auf der ehemaligen Landstraße von Eichelscheiderhof in Richtung Vogelbach unterwegs. Kurz vor der L 395 krachte er in einen dort geparkten Lkw. Wie sich herausstellte, hatte er während seiner Fahrt sein Handy genutzt. Der junge Mann aus dem Kreis Kusel musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Gefährt hat wohl nur noch Schrottwert. | pilan-RoBi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell