POL-LB: Ehningen: Heizkissen löst Rauchmelder aus

Am Donnerstag kurz nach 17.00 Uhr kam es in der Breslauer Straße in Ehningen zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ehningen mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten. Die Bewohnerin einer Wohnung hatte vermutlich ein eingeschaltetes Heizkissen auf dem Sofa liegen lassen und ihre Räume im weiteren Verlauf verlassen. Durch die Hitze entstand ein Brandloch im Sofa und es entstand Qualm, der einen Rauchmelder in der Wohnung auslöste. Bewohner der anderen Stockwerke wurden auf das schrille Geräusch aufmerksam, konnten die betreffende Wohnung betreten und den Kleinbrand löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften das Löschergebnis und brachten das Sofa aus der Wohnung. Verletzte gab es keine. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

