Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Trier, Pfalzel (ots)

Am heutigen Montag, 23.05.2022 wurde der Polizeiinspektion Schweich eine Unfallflucht in Trier Pfalzel gemeldet. Demnach war ein weißer Mitsubishi Kleinwagen am Mittwochabend, 18.05.2022 ab 21:20 Uhr für etwa eine Stunde vor einem Restaurant in der Adulastraße abgestellt. Die Fahrerin stellte am folgenden Morgen fest, dass der hintere rechte Teil ihres Mitsubishi erheblich beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Verursacher kam am Vorabend nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach und flüchtet ohne seine Personalien zu hinterlassen von der Örtlichkeit.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Schweich unter der 06502 9157-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell