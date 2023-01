Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drei parkende Autos beschädigt + Geschwindigkeitskontrollen + Spiegelunfall mit Fahrerflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Drei parkende Autos beschädigt

Auf der Niederkleiner Straße Richtung Niederklein kam am Freitagmorgen, 13. Januar, ersten Erkenntnissen zufolge ein 24-jähriger Benz-Fahrer gegen 0.35 Uhr von der Straße ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden BMW X3. Durch die Wucht des Aufpralls stieß dieser gegen einen davor parkenden BMW 118d, der wiederum mit einem davorstehenden Toyota kollidierte. Der unverletzte Fahrer aus Stadtallendorf verließ kurzzeitig mit seinem PKW die Unfallstelle, kam dann aber wieder zurück und gab sich als Unfallverursacher aus. Die beiden BMW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzt 29.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizei in Stadtallendorf zu wenden (Telefonnummer 06428/93050).

Dautphetal/ Marburg: Geschwindigkeitskontrollen

Gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei führte der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf am Dienstag, 10. Januar, Verkehrskontrollen durch. Zunächst ahndeten sie vor einer Schule in der Lahnstraße in Dautphetal innerhalb von zweieinhalb Stunden insgesamt 34 Geschwindigkeitsverstöße. Spitzenreiter des Vormittags war ein PKW mit Anhänger, bei dem das Messgerät 72km/h anzeigte- erlaubt sind 50 km/h. Zudem war der TÜV des Anhängers seit fast einem Jahr abgelaufen.

Am frühen Nachmittag positionierten sich die Beamten in der Panormastraße, in Richtung des Uniklinikums. Die erlaubten 70 km/h überschritten in zwei Stunden 23 Verkehrsteilnehmende. Das wohl schlechteste Geburtstagsgeschenk verschaffte sich ein PKW-Fahrer selbst: Nachdem ihn die Beamten mit gefahrenen 113 km/h an seinem Geburtstag erwischten, erwarten ihn nun ein einmonatiges Fahrverbot, 320 Bußgeld und zwei Punkte.

Gladenbach- Bellnhausen: Spiegelunfall mit Fahrerflucht

Zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge trafen sich auf der Runzhäuser Straße vermutlich an den jeweiligen linken Außenspiegeln, wodurch am Donnerstag, 12. Januar, ein etwa 200 Euro hoher Schaden an einem schwarzen 3er BMW entstand. Nach dem Unfall gegen 18.15 Uhr setzte der bislang unbekannte zweite Beteiligte seine Fahrt Richtung Bellnhausen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

