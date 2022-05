Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern mit schwerstverletzter Person

Haßloch (ots)

Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, befuhren zwei Radfahrer einen Waldweg von Lachen-Speyerdorf (NW)kommend in Richtung der Haßlocher Fronmühle, wobei es zu einer Kollision mit einem weiteren, schnell fahrenden und entgegenkommenden Radfahrer kam. Während eine Radfahrerin ausweichen konnte, stießen die beiden anderen im jeweiligen Schulterbereich gegeneinander und stürzten zu Boden. Hierbei wurden beide Radfahrer nicht unerheblich verletzt. Der 41-jährige Beteiligte, welcher aus Richtung der Fronmühle kam, musste mit dem Rettungshubschrauber zur dringend notwendigen medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht werden. Der Unfall ereignete sich vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit auf dem schmalen und unübersichtlichen Waldweg.

