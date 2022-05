POL-PDNW: Einbruch in Baustellengelände

Friedelsheim (ots) - Am Freitag, den 13.05.2022 kam es gegen 19:45 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt, in Verbindung mit einem Fahren ohne Führerschein in Friedelsheim. Durch den aufmerksamen 20-jährigen Zeugen wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein schlangenlinienfahrender PKW der Marke BMW gemeldet. Dieser befuhr zunächst die A650 von Ludwigshafen a.R. kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. An der Autobahnabfahrt ...

mehr