POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Friedelsheim (ots)

Am Freitag, den 13.05.2022 kam es gegen 19:45 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt, in Verbindung mit einem Fahren ohne Führerschein in Friedelsheim. Durch den aufmerksamen 20-jährigen Zeugen wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein schlangenlinienfahrender PKW der Marke BMW gemeldet. Dieser befuhr zunächst die A650 von Ludwigshafen a.R. kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. An der Autobahnabfahrt Friedelsheim fuhr der 33-jährige BMW Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim auf diese Abfahrt und blieb dort unvermittelt stehen. Der Zeuge hielt ebenfalls an und versuchte den BMW Fahrer anzusprechen. Dieser reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Friedelsheim fort. In der Von-Wieser-Straße in Friedelsheim angekommen, konnte der BMW durch den Zeugen am Weiterfahren gehindert werden. Er konnte nun durch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem BMW Fahrer konnten sofort alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 3,51 Promille. Zusätzlich gab der 33-jährige an, keinen Führerschein mehr zu besitzen da ihm dieser bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Auf hiesiger Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun auf mehrere Strafanzeigen gefasst machen.

Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden.

