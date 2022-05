Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch/Meckenheim) Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch/Meckenheim (ots)

Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen hat die Polizei am Freitag (12. Mai) zwischen 9 und 13 Uhr in den Gemeinden Haßloch und Meckenheim überwacht. In der Ruppertsberger Straße (Meckenheim) standen die Beamten um 9:45 Uhr für eine Dreiviertelstunde. Gegen 11 Uhr waren sie bereits in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße (Haßloch). An Bei den Kontrollstellen kam es zu keinen Übertretungen. Um die Mittagszeit verlagerten die Polizei in die Westrandstraße (Haßloch). Dort waren zwei Autofahrer zu schnell. Außerdem erhoben die Beamten zwei Verwarnungen wegen fehlender Dokumente und stellten zwei Mängelberichte aus. -die Polizei Haßloch kündigte weitere Geschwindigkeitsmessungen an.

