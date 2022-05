POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - A650 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Haßloch (ots) - Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall am Donnerstagmittag (12. Mai, 12:30 Uhr) in der Böhler Straße gewesen sein, bei dem zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Mit einem Smart fuhr en 82-Jähriger von der Böhler Straße in den Kreisverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit zwei Autos, die von der Pfaffengasse in den Kreisel einfahren wollten, ...

