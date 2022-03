Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Baumaschine

Nittel (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in der Moselstraße in Nittel der Hydraulikhammer einer dort beschäftigten Baufirma entwendet. Ein solcher Hydraulikhammer wird an einen Baggerarm montiert und in der Regel zum Aufbrechen der Asphaltdecke von Straßen benutzt. Mitarbeiter hatten den Verlust des etwa 250 kg schweren Werkzeuges am Dienstag, dem 22.03.22 gegen 09:00 Uhr bemerkt. Zuletzt wurde der Hammer am Freitag, dem 18.03.22, gegen 17:30 Uhr, auf dem durch die Baufirma eingerichteten Materiallager abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Der Abtransport durch die Diebe muss zumindest mittels eines schweren Anhängers oder eines Lkw erfolgt sein. Zeugen, die Hinweise auf einen oder mehrere Täter oder das Transportfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel. 06581-91550) in Verbindung zu setzen.

