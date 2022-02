Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Erfolgreiche Bilanz bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Bremen Schadenssumme von über 17 Millionen Euro

Das Hauptzollamt Bremen zieht für das Jahr 2021 trotz weiterhin erschwerter Bedingungen durch die Corona - Pandemie eine erfolgreiche Bilanz im Kampf gegen die Schwarzarbeit. Die weiterhin fortgesetzte Konzentration auf die Bekämpfung der organisierten Formen der Schwarzarbeit und Prüfungen in besonders von Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen betroffenen Branchen hat 2021 zu weiteren Erfolgen geführt. Die Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren ist gemessen an den Vorjahreswerten mit fast 2.600 Verfahren weiterhin hoch. Es wurden über 800 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die im letzten Jahr im Zuge von umfangreichen und zeitaufwändigen Ermittlungen festgestellte Schadenssumme betrug rund 17. Millionen Euro. Das sind Beträge, welche den Sozialversicherungen vorenthalten wurden. Es wurden insgesamt 877 Prüfungen bei Arbeitgebern durchgeführt. Schwerpunkte waren die Gebäudereinigung, die Landwirtschaft, das Speditions-, Transport- und damit verbundene Logistikgewerbe, die Bauwirtschaft sowie das Wach- und Sicherheitsgewerbe. Die Anzahl an risikoorientierten Prüfungen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Ziel der Prüfungen ist die Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen und insbesondere die zielgerichtete Verfolgung mittlerer und schwerer Wirtschaftskriminalität. "Trotz schwieriger Bedingungen im Jahr 2021 haben meine Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit erfolgreich fortgesetzt. Durch ihre hervorragenden Leistungen konnte das Hauptzollamt Bremen seinen Beitrag zum Schutz der staatlichen Sozialsysteme leisten und für einen fairen Wettbewerb von seriösen Unternehmen sorgen, in dem die Beschäftigten vor Ausbeutung geschützt sind", so Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Sie betont: "Es muss deutlich werden, dass Schwarzarbeit kein Kavaliersdelikt ist, es handelt sich um eine reine Wirtschaftskriminalität Deswegen bleibt unser Verfolgungsdruck weiterhin hoch".

