POL-MR: Unfall mit zwei Verletzen + Scheiben eingeschlagen + Steinbandsäge gefunden - Eigentümer gesucht + Unfall mit Fahrradfahrer + Unfallfluchten

Lahntal/ B62: Unfall mit zwei Verletzen

Auf der B62 von Caldern nach Sterzhausen geriet am Donnerstag, 12. Januar, ein 39 - jähriger Nissan-Fahrer gegen 14.40 Uhr auf die Gegenspur und befuhr diese offenbar für mehrere hundert Meter. Ein 52-jähriger Sprinter-Fahrer wich dem entgegenkommenden PKW aus, wobei sich die beiden Fahrzeuge wohl nur knapp verfehlten. Im weiteren Verlauf kam der weiße Mercedes Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer aus Frankfurt verletzte sich leicht, konnte die Fahrt aber fortsetzen, nachdem ein Abschlepper den LKW aus dem Graben gezogen hatte. Der Schaden am Sprinter beträgt etwa 500 Euro. Der Nissan-Fahrer aus Marburg kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich dort offenbar mehrfach und kam auf einem angrenzenden Acker auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus, das Auto wurde abgeschleppt, die Schadenshöhe liegt bei etwa 5.000 Euro (Totalschaden). Die Polizei in Marburg sucht Unfallzeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer musste dem PKW noch ausweichen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Amöneburg- Mardorf: Scheiben eingeschlagen

Im Hardtweg schlugen Unbekannte sämtliche Scheiben von zwei Arbeitsmaschinen ein und verursachten dadurch Schäden von rund 2.500 Euro. Die Sachbeschädigung an dem Kettenbagger und dem Grader ereignete sich zwischen 16 Uhr am Samstag, 14. Januar, und 9.15 Uhr am Dienstag. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Rauschenberg- Schwabendorf: Steinbandsäge gefunden - Eigentümer gesucht

Im Straßengraben an der B3 Richtung Kassel fanden Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Montag, 16. Januar, eine Steinbandsäge. Daneben lag ein gerissener Spanngurt, so dass die Vermutung besteht, dass es sich um verlorene Ladung handelt. Das große und schwere Gerät musste mit einem Kran geborgen werden. Der Eigentümer kann sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis an die Stadt Rauschenberg wenden.

Marburg: Unfall mit Fahrradfahrer

Auf der L3289 aus Richtung Lahnberge nach Cappel touchierte eine 86-jährige VW-Fahrerin aus Marburg am Montag, 16. Januar, einen in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Radfahrer aus Marburg. Der Radfahrer stürzte gegen 17.50 Uhr und verletzte sich leicht. Am VW sowie am Pedelec entstanden jeweils etwa 1.000 Euro hohe Schäden.

Marburg- Wehrda: Skoda touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Freitag, 13. Januar, einen geparkten roten Skoda Fabia und verursachte damit einen 1.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Wo der Unfall zwischen 9.45 Uhr und 11 Uhr passierte, ist nicht sicher. In Frage kommen die Parkplätze von Aldi, Tegut und Jysk. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Audi touchiert

An der Kreuzung Gisselberger Straße/ Konrad-Adenauer-Brücke kollidierten am Mittwoch, 11. Januar, zwei Fahrzeuge beim Abbiegen miteinander. Ein 53-jähriger Audi-Fahrer aus Lahntal fuhr die Gisselberger Straße aus Richtung Südspange entlang und beabsichtigte um die Verkehrsinsel herum zu fahren ("u-turn"), um wieder zurück in Richtung Südspange zu fahren. Der zweite Unfallbeteiligte bog nach links ab in Richtung Frankfurter Straße. Durch den Zusammenstoß entstand gegen 7 Uhr ein Schaden von etwa 1.000 Euro am Audi. Der andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

