Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ E-Bike-/Pedelec-Kurse für "Seniorinnen und Senioren" von Verkehrswacht, ADFC und Polizei in Lüneburg ++ am 13. und 18.06.22 ++ Anmeldung erforderlich! ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - E-Bike-/Pedelec-Kurse für "Seniorinnen und Senioren" in Lüneburg ++ am 13. und 18.06.22 ++ Anmeldung erforderlich! ++

Interesse an einem kostenfreien Kurs für E-Bikes in Lüneburg? Ab sofort bieten Verkehrswacht, ADFC Lüneburg und der Polizei Kurse für E-Bike Nutzer an. Kurzfristig können wir zwei Termine anbieten: 13.06. und 18.06.2022 jeweils von 10:00 - 13:30 Uhr.

Voraussetzung: Sie sind mindestens 65 Jahre alt, haben ein Elektrofahrrad und bringen einen Fahrradhelm mit. Der Kurs fängt mit Theorie an und hat einen Praxis-Anteil in einer Gruppe von 10 bis 12 Teilnehmern.

Melden Sie sich gerne per E-Mail an und schreiben Ihren Terminwunsch an Fit-Pedelec-LG@web.de

