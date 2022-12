Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruchsdiebstahl

Kehl (ots)

Ein 44-Jähriger verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Königsbergerstraße. Eine sich an der Rückseite des Gebäudes befindende Holztür öffnete der Täter gewaltsam mittels eines Werkzeugs. Ob der Mann die Räumlichkeiten anschließend auch tatsächlich betreten hatte, ist noch unklar. Der Eindringling konnte nach Eingang der Meldung noch auf dem Areal der Firma durch die Polizeibeamten festgenommen werden.

