POL-OG: Wolfach, Kirnbach - Tödlicher Forstunfall

Kuppenheim (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau hoffen nach einer Unfallflucht von Donnerstag auf Freitag auf Hilfe aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen von der Wilhelmstraße in die Rheintorstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Renault Twingo. Der ...

mehr