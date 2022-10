Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fallschirmspringerin verunglückt tödlich (22.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist eine junge Frau am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Gelände des Flugplatzes Villingen-Schwenningen in der Straße "Spittelbronner Weg". Eine 15-jährige Fallschirmspringerin stürzte nach einem Sprung mit dem geöffneten Schirm kurz vor der Landung aus mehreren Metern Höhe ab. Dabei zog sie sich schwerste Verletzungen zu, denen sie kurze Zeit später in einem Krankenhaus erlag. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

