Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. KN) Missglückter Überholversuch - Pkw überschlägt sich (22.10.2022)

Steißlingen (ots)

Der 43-jährige Fahrer eins Fiat Panda befuhr am Samstagnachmittag, gg. 14.25 Uhr, die A98 von Stockach kommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Er wechselte auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah er einen von hinten mit hoher Geschwindigkeit heranfahrenden Audi RS6, der sich bereits auf der linken Fahrspur befand. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des 29-jährigen Audi-Fahrers prallte dieser in das Heck des Fiat, welcher in der Folge mit der Mittelleitplanke kollidierte, sich anschließend überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Der Audi kollidierte nach dem Zusammenstoß noch mit der Außenschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fiat-Fahrer sowie eine Mitfahrerin im Audi wurden leicht verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 45.000 EUR. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung der beiden Pkw musste die A98 für eine Stunde voll gesperrt werden.

