POL-OG: Kuppenheim - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau hoffen nach einer Unfallflucht von Donnerstag auf Freitag auf Hilfe aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen von der Wilhelmstraße in die Rheintorstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Renault Twingo. Der nun gesuchte Unfallverursacher hat sich nach der Kollision vom Unfallort entfernt und hierbei einen Schaden von etwa 3.000 Euro zurückgelassen. Der Unfall hat sich zwischen 20 Uhr und 9 Uhr zugetragen. Hinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder zu dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau erbeten.

