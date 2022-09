POL-HS: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am Montag (19. September) drangen Unbekannte zwischen 00.15 Uhr und 16 Uhr gewaltsam in zwei PKW ein, die an der Talstraße in der Einfahrt eines Hauses standen, und bauten jeweils die Lenkradairbags sowie die Radios aus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

