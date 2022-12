Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oberbeuren - Brandausbruch nach technischem Defekt

Baden-Baden, Oberbeuren (ots)

Der Brand in einem Reihenhaus am Montagvormittag im Maiersbachweg dürfte auf einen technischen Defekt an einem Trockner zurückzuführen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden und des örtlichen Polizeireviers wurden gegen 11 Uhr aufgrund einer starken Rauchentwicklung alarmiert. Das Feuer konnte zwar rund 30 Minuten später von den Wehrleuten gelöscht werden, das Haus dürfte zunächst aber nicht bewohnbar sein. Zwei Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Brandort kam es durch die Einsatzfahrzeuge zu Behinderungen. Der Sachschaden dürfte sich auf einen unteren sechsstelligen Betrag summieren.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell