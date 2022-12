Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Schwer verletzt nach Arbeitsunfall -Nachtragsmeldung-

Lahr, Hugsweier (ots)

Der bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in der Einsteinallee schwer verletzte 57 Jahre alte Mann, ist am Freitagnachmittag in einem Krankenhaus an seinen erlittenen Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallverlauf werden von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden geführt.

Pressemeldung vom 15.12.2022, 10:29 Uhr

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Schwer verletzt nach Arbeitsunfall

Lahr, Hugsweier Zu einem Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Mittwochmittag in der Einsteinallee. Ein 57 Jahre alter Mann war kurz nach 12:30 Uhr mit einem Arbeitskollegen beschäftigt, einen Sattelanhänger mittels eines Gabelstaplers zu beladen. Hierbei wurde gepresstes Altpapier an das hintere Ende der Ladungsfläche gestellt und anschließend an dessen Endposition geschoben. Während den Arbeiten wurde der 57-Jährige zwischen dem gepressten Altpapier, welches bis zu einer Tonne wog und dem Aufbau des Fahrzeugs eingeklemmt. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

