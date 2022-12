Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizisten beleidigt und angegriffen

Baden-Bade (ots)

Eine mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Frau hat am Sonntagabend in einem Lokal in der Lange Straße eine Polizeibeamtin angegriffen und geschlagen. Die überaus aggressive und kaum zu beruhigende 41-Jährige musste letztlich in Gewahrsam genommen werden, wo sie in der Arrestzelle ihren Rausch ausschlafen konnte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wurden gegen 21:20 Uhr zur Gaststätte gerufen, weil die Frau zunächst ihre Zeche nicht bezahlen wollte. Für die hinzugerufenen Polizisten hatte die 41-Jährige nur Beschimpfungen und Beleidigungen übrig. Nun muss sie sich wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidung verantworten.

/wo

