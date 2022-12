POL-OG: Achern, A5 - Dieselkraftstoff entwendet

Wolfach (ots) - Am späten Sonntagmorgen um 11:48 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Talstraße leicht verletzt. Ein 71-jährige Skoda-Fahrer wollte mutmaßlich die Temperatur am Bordcomputer seines Fahrzeugs regulieren. Hierbei hatte ihn die Sonne so geblendet, dass er nach rechts von der Straße abkam. Am Fahrbahnrand kollidierte er anschließend mit einem sich dort befindenden Steinpfosten. Der ...

