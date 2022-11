Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Opel an Kita zerkratzt + Handtasche weg + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Herborn- Parkplatzrempler

Zwischen 09:15 Uhr und 09:25 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken am Samstag (19.11.2022) einen auf dem Parkplatz des Herkules-Baumarktes in der Au stehenden schwarzen Skoda am Kotflügel hinten links. Die Reparatur des Kodiaq wird rund 2.500 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn-Herbornseelbach: Opel am Kindergarten zerkratzt

Einen tiefen Kratzer trieben Unbekannte in den Lack eines schwarzen Opels. Der Corsa parkte am Freitag (18.11.2022), in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Kindertagesstätte in der Fahlerstraße. In diesem Zeitraum zerkratzen Unbekannte den Kleinwagen von dem vorderen linken Kotflügel bis zur Mitte der Fahrertür. Die Polizei beziffert den Schaden mit 450 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Handtasche weg

Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Westendstraße stahl ein Unbekannter die Handtasche einer 77-Jährigen. Diese hatte ihre Tasche in den geöffneten Kofferraum ihres Ford Focus gelegt, während sie den Einkaufswagen zurück zum Abstellplatz der Wagen brachte. Diesen Augenblick nutzte ein Unbekannter, nahm die Handtasche und flüchtete. Neben mehreren Karten befand sich ein Mobiltelefon in der Tasche. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Wem sind verdächtigte Personen am Montagabend (21.11.2022), gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Unfallflucht

Nachdem er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW gestoßen war, flüchtete ein unbekannter Unfallfahrer. Ein 36-Jähriger hatte seinen roten Golf am Samstagmittag (19.11.2022), um 13:00 Uhr, vor dem Imbiss in der Eduard-Kaiser-Straße abgestellt. Als er zehn Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkt er einen Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugtür. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten VW Golf gestoßen. Ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, hatte er die Unfallstelle verlassen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell