POL-OG: Forbach - Von hinten attackiert

Ein 44-jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Langenbrand beim Beladens seines Lastkraftwagens hinterlistig angegriffen. Auf dem Parkplatz der Festhalle näherte sich der Täter dem Mittvierziger von hinten und versetzte ihm einen Tritt in seinen Rücken. Hierdurch konnte sich der Mann nicht mehr auf den Beinen halten und ging zu Boden. Im weiteren Verlauf drohte der 42-jährige alkoholisierte Aggressor ihn mittels einer zerbrochenen Glasflasche noch stärker zu verletzen, weitere Gewalthandlungen blieben jedoch aus. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Zu einer Sachbeschädigung am LKW kam es ebenfalls. Im Anschluss an die Tat konnte der Angreifer durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Neben der begangen gefährlichen Körperverletzung wird nun ebenfalls wegen des Führens eines Pkw unter Alkoholeinfluss sowie des Führens eines Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt.

