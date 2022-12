Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Brand in Carport

Bietigheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz nach Mitternacht zu einem Brand in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Bietigheim. Aus bisher unbekannten Gründen brach in einem Carport ein Feuer aus, welches auf den darin geparkten Pkw übergriff. Feuerwehren aus Bietigheim und Durmersheim konnten den Brand löschen und ein Ausweiten des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Personen wurde keine verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell