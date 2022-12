POL-OG: Sasbach - Toter aufgefunden

Rastatt (ots) - Drei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Kollision am frühen Freitagmorgen an der Einmündung der Wilhelm-Busch-Straße in die K3769. Ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer ist hierbei gegen 5:40 Uhr beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 56-Jährigen zusammengeprallt. Sowohl die beiden Fahrer/Fahrerin, als auch eine 26 Jahre alte Mitfahrerin im Audi wurden ...

