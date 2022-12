POL-SI: Geldautomatensprengung in Kaan-Marienborn #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots) - Ein 27-Jähriger hat am Mittwochabend (07.12.2022) in Siegen-Geisweid versucht, Lebensmittel zu entwenden und anschließend zu flüchten. Der Mann war gegen 18:50 Uhr einem Ladendetektiv in dem Geschäft in der Wenschtstraße aufgefallen. An der Kasse bezahlte der Dieb nur einen Teil der Ware und versuchte, aus dem Geschäft zu flüchten. Der Ladendetektiv stellte sich ihm jedoch in den Weg. ...

mehr