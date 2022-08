Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher am Werk - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Birkach (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Montag (08.08.2022) bis Donnerstag (11.08.2022) in ein Wohnhaus an der Krehlstraße sowie in ein Mehrfamilienhaus an der Alten Dorfstraße eingebrochen. An der Krehlstraße öffneten die Täter auf bislang ungeklärte Weise zwischen 22.30 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Donnerstag die Terrassentür des Hauses und stahlen eine schwarze Kiste mit Schmuckstücken im Wert von mehreren Tausend Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Donnerstag in der Zeit von 10.15 Uhr bis 18.15 Uhr, bei welchem die unbekannten Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Alten Dorfstraße aufhebelten. Ob die Täter auch in diesem Fall etwas erbeuteten, ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

