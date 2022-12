Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 27-jähriger Ladendieb bei Fluchtversuch gefasst - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Ein 27-Jähriger hat am Mittwochabend (07.12.2022) in Siegen-Geisweid versucht, Lebensmittel zu entwenden und anschließend zu flüchten.

Der Mann war gegen 18:50 Uhr einem Ladendetektiv in dem Geschäft in der Wenschtstraße aufgefallen. An der Kasse bezahlte der Dieb nur einen Teil der Ware und versuchte, aus dem Geschäft zu flüchten. Der Ladendetektiv stellte sich ihm jedoch in den Weg. Der Dieb griff den Detektiv daraufhin an.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte der 27-Jährige den Zeugen immer wieder. Den Ladendieb erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell