POL-OG: Oberkirch - WhatsApp-Betrugsmasche, Warnhinweise

Bühl (ots) - Ein angekokelter Topflappen hat am Donnerstagabend in einem Pflegeheim in der Herrmannstraße einen Brandalarm ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl und des örtlichen Polizeireviers waren schnell vor Ort, mussten aber nicht eingreifen. Letztlich sind bei dem sich gegen 18:30 Uhr zugetragenen Vorfall weder ein Personen- noch ein Sachschaden zu beklagen. /wo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

