POL-OG: Rastatt - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Am Freitagabend, 18 Uhr, ereignete sich auf der B 462, Abfahrt zur Autobahn A 5 Richtung Karlsruhe, ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr auf der B 462 von Gaggenau in Richtung Rastatt. Im Gegenverkehr wollte ein Autofahrer nach links auf die Autobahn abbiegen. Hierbei konnte er nicht den Linksabbiegerstreifen benutzen, da dort gerade ein Pannenfahrzeug abgeschleppt wurde. Der Autofahrer bog dann vom linken Fahrstreifen in Richtung Autobahn ab und hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Autofahrerin. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Es konnte vor Ort nicht geklärt werden, bei welchem Unfallbeteiligten die Ampel Grünlicht beziehungsweise Rotlicht zeigte. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt, 07222 7610, in Verbindung zu setzen.

