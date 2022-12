POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Nachtrag zu den Pressemitteilungen "Messerattacke in Tankstelle in Lengerich - Polizist ist zufällig vor Ort und schießt auf Angreifer" (ots vom 30.11.22, 17:51 Uhr) und "Nach Messerattacke in Tankstelle in Lengerich - Tatverdächtiger und Opfer schweben beide weiterhin in Lebensgefahr" (ots vom ...

mehr