Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: elektrischer Krankenfahrstuhl gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Aus einem Hof im Oberbaselweg, Hausnummer 8, wurde am Montag, 02.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 17.00 Uhr, ein elektrischer Krankenfahrstuhl gestohlen. Der Krankenfahrstuhl war mittels eines Lenkradschlosses gesichert. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro. An dem Krankenfahrstuhl, ein Elektro Quad der Marke Econelo, Modell J4000, war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Farbe des Krankenfahrstuhls ist leider nicht bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefonnummer 07621 97970 (24 h), sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell