POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in Nollingen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr, wurde in der Beuggener Straße ein weißer Kleintransporter beschädigt. Der Kleintransporter stand am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 53. Nach Sachlage wurde der Kleintransporter durch den Spiegel eines vorbeifahrenden Daimler-Benz der C-Klasse oder eines CLK-Coupé gestreift. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

