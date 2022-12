Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, 68-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Zwei Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich

Am Sonntag (04.12.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Gronauer Straße gerufen. Dort hatte sich ein 68-jähriger Mann schwer verletzt. Ein 22-jähriger Ochtruper fuhr gegen 17.00 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Gronauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich mit der L 573 fuhr ein 68-jähriger Münsteraner mit seinem Opel Astra aus Richtung B 54 kommend und wollte nach links in Fahrtrichtung Heek abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge hat er dabei offensichtlich das Rotlicht der Ampel übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Pkw des 22-jährigen. Der Münsteraner wurde bei dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Ochtruper blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell