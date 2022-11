Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch bis Dienstag (26.10.2022 bis 01.11.2022) in zwei Wohnungen an der Prager Straße und der Alarichstraße sowie in zwei Einfamilienhäuser an der Heidehofstraße und an der Rosengartenstraße eingebrochen. Bei einer Wohnung in der Flandernstraße blieb es beim Versuch.

In der Prager Straße hebelten die Täter zwischen 11.00 Uhr am Mittwoch und 13.00 Uhr am Montag die Balkontüre der Wohnung auf und durchwühlten alle Zimmer. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Alarichstraße gelangten die Täter zwischen 17.15 Uhr am Samstag und 18.15 Uhr am Dienstag auf bislang unbekannte Weise über eine Terrassentüre in die Wohnung. Dort brachen sie zwei Geldkassetten auf und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Heidehofstraße hebelten die Täter zwischen 11.00 Uhr am Montag und 09.00 Uhr am Dienstag ein Küchenfenster des Einfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Das genaue Stehlgut ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In der Rosengartenstraße schlugen die unbekannten Täter am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 19.30 Uhr ein Küchenfenster ein. Anschließend durchsuchten sie das Einfamilienhaus, durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. In der Flandernstraße versuchten die Täter zwischen 10.00 Uhr am Montag und 17.30 Uhr am Dienstag die Balkontüre der Wohnung aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Zeugen werden gebeten sich bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

